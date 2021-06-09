桃園市9日新增15例確診，其中龜山德士凸輪移工群聚案再添1確診，累積17移工染疫，另外雙北有一女子因委託娘家代為照料孩子，婆家3人染疫後，桃園娘家的父母、兄妹5人也確診，市府強調，家庭之間和家庭之內的傳染，變成主要傳播重點，再度呼籲要避免非同住家人間群聚。

衛生局長王文彥說，桃園9日新增15例，年齡介於10多歲至60多歲之間，其中3人是居家隔離期滿採檢，CT值都超過30，應該已無傳染力，但仍是確診。

另龜山德士凸輪移工群聚案再增1移工（案11841）確診，該移工是居隔期間有症狀採檢陽性確診、CT值22，王文彥說，德士凸輪移工群聚案是因主管案4912去維納斯時尚會館群聚染疫後，接連產生移工確診，總共有17位移工確診，其中越南籍7位、印尼籍10位。

另外王文彥也提到，桃園有一家族共5人（案11934、案11935、案11936、案11937和案11534）確診，是因嫁到雙北的二女兒，委託桃園的娘家代為照顧小孩，丈夫和公婆3人5月30日確診，雖然二女兒和外孫採檢陰性，但因丈夫平時也會到桃園接小孩，娘家父母和1個哥哥、2個妹妹都匡列採檢，8日陽性確診，他強調該案是跨縣市一家族傳到另一家庭，疫情到現在，家庭之間和家庭之內的傳染，變成主要傳播重點，要特別注意。

市長鄭文燦已也提醒要避免跨縣市互動，工作、家庭、親友都有可能產生感染，像8日公布的個案，就是桃園3位鄉親去外縣市參加家祭確診，雖然都有戴口罩，但可能告別式場和戴得不夠密合染疫，因此跨縣市活動一定要減少，避免聚會或聚餐，嚴防跨縣市家庭感染成另外一種途徑，確保家戶安全。

鄭文燦特別提醒，周末將至的端午連假一定要降載，家戶間感染是下階段防疫對象，市府會持續追蹤感染途徑，強調疫情沒有結束，仍要採取高強度管制，讓確診個案降下來，是大家的期盼，不足處隨時滾動式檢討，不好用的方案變好用、不周延處變周延、沒考慮到的不要形成破口。

(中時 )