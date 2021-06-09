有些人談戀愛溫柔深情，不過分手就形同陌路，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男女，戀愛時會全身心的投入，一旦濃情轉淡，黯然分手，就會頭也不回的消失在對方的生活圈，徹底斷了聯繫。

獅子座：

自信聰慧的獅子座對於感情，拿得起也放得下，他們戀愛時愛得轟轟烈烈，一旦不愛了就會冷靜收回情感，加上他們不喜歡糾纏，更怕麻煩，最討厭戀人死纏爛打，因此分手會非常決絕。只要獅子座提出分手，就幾乎沒有復合的餘地，愛恨分明的他們，分手了就是陌生人。

天蠍座：

天蠍座的人很少替自己留後路，感情方面一旦決定了的事情就會快刀斬亂麻，絕不會拖泥帶水、藕斷絲連。事實上，專情的天蠍座在提出分手前，都會經歷一段長時間的自我煎熬，只要他痛下決定，就會果斷的選擇放手，從此老死不相往來。

摩羯座：

實事求是的魔羯座在一段戀愛關係中，會全身心投入，不過一旦遇到難解的現實問題，就會讓他打退堂鼓，畢竟愛情和麵包，他永遠都會選擇麵包，絕不會被戀愛沖昏頭而方寸大亂。對於摩羯座而言，不會浪費時間或者金錢在無謂的感情上，因此分手後也會毫不戀棧的與對方斷聯，除非對方還有利用價值。

(中時新聞網)