端午節為每年三大節日之一，按照傳統習俗，民眾會準備粽子、水果等供品來祭拜祖先，國內新冠肺炎疫情嚴峻，台南市新營福園這周湧入大量詢問電話，不曉得今年端午是否還能祭祖？台南市政府民政局表示，今年台南市33座公立納骨塔塔內、外均不開放民眾祭拜，不過各管理單位將代替民眾準備供品，對先人傳遞慎終追遠祭祀之意。

台灣疫情警戒第3級延長至6月28日，端午連假即將到來，各地方政府呼籲民眾盡量避免返鄉、進行異地跨區移動。由於部分習俗於端午節需祭祖，有網友在臉書上幽默留言：「今年拜祖先，明年變祖先」等，希望民眾疫情期間別冒風險返鄉祭祖，讓傳染病有機可乘。

南市府民政局生命事業科長許博森表示，近逢端午祭祖，因疫情關係，台南各納骨塔於6月12日至14日端午連假期間，塔內、外均不開放民眾祭拜並停辦法會。不過，各公立納骨塔的管理單位會準備供品，代民眾表達對先人慎終追遠的精神，避免民眾因無法祭祀而感到遺憾。

台南市殯葬管理所組員李易軒表示，新營福園的塔位數約4萬個，其中已售出的近2萬個，以往過年、清明和中元節前來祭拜的民眾最多，其次端午節也有上千人。民眾得知今年因疫情不開放祭拜，都能體諒接受，且告知他們園方會代為祭祀，多半也都會比較放心。

(中時 )