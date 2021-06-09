桃園市衛生局長王文彥9日談到疫苗時指出，這幾天很多醫護人員知悉排不上莫德納疫苗後，預期心理回過頭說來要打AZ疫苗，但「現在也打不到」，只能等下周新的AZ到貨後才能施打，強調桃園配賦的8500劑莫德納疫苗，限定照顧負壓隔離病房或專責病房的醫護，他們打完才會接續下去。

桃園今獲配8500劑莫德納疫苗，外傳有原本AZ疫苗預約者，放棄資格改報名打莫德納疫苗，王文彥駁斥說：「目前在桃園沒有這樣的狀況！」他指出，8500劑莫德納限第一類醫護裡面的前三小類，第一小類是直接照顧負壓隔離病房的醫護，第二小類是照顧專責病房的醫護人員，只有這些還沒施打AZ疫苗的醫跟護可以打，統計約有8500人，因此才配賦8500劑，如果這些醫護沒打，才會依序提供給其他醫護。

王文彥進一步說，這幾天很多醫護人員向他表達要打AZ疫苗，他說因為這些醫護原本有預期心理在等待，如今知道依規則打不到莫德納疫苗，回過頭說來要打AZ疫苗，但目前AZ疫苗剩下不到2000支，都是前兩天預約的，預計明天就會打完，所以這些醫護也打不到，但是沒關係，下禮拜就有新的AZ可以開始施打。

王文彥說，以目前情況下不會開放選擇疫苗品牌，比如說AZ下禮拜開始打，中央不會一次發下來，每個順序都有預估量，假設要花3周施打，理論上這些時間就只有一個品牌，他強調，若真的同時有2個品牌發下來，仍由中央統一規定能不能選擇，「選擇機會可能是有，但是能不能選擇是另外一個問題，我個人覺得是還沒有發生！」

(中時 )