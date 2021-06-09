南投縣今（9）日增加3名確診個案，均是本土個案，為草屯鎮55歲男性(案5450)的同住父母與妻子，經查該男感染源屬於東方紅養生會館傳播鏈，縣府也呼籲有症狀或曾赴東方紅等養生館消費的民眾，主動出來接受篩檢。

衛生局長黃昭郎指出，9日新增個案分別是88歲男性案12029、84歲女性案12030、53歲女性案12031，分別是案5450的父母及妻子，感染源屬東方紅養生會館傳播鏈，這3人是在7日居家隔離期滿前依規定PCR檢測，8日採檢報告為陽性，9日確診為新冠肺炎，8日3人已由醫院收治治療；另外案5450匡列密切接觸者還有同事2人，5月24日第一次核酸(PCR)檢測結果陰性，今(9)日第二次核酸(PCR)檢測結果也為陰性。

因應草屯鎮又有確診個案，為控制社區傳播風險，南投衛生局將在6月10日至6月12啟動「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」三場次，11日再於草屯鎮加辦一場次新冠肺炎社區篩檢，4場次地點及時間另行公布。

副縣長陳正昇表示，「東方紅養生會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」延長一週到6月16日止，呼籲自覺有症狀或曾赴東方紅等養生館消費的民眾，勇敢主動站出來接受篩檢，過程絕對做到身份保密，東方紅專案諮詢專線：049-2222612。

南投縣今天獲配1,300劑莫德納疫苗，已直接撥配到縣內7家醫院，包括6家專責醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院，以及執行集中檢疫所醫療業務的衛生福利部草屯療養院，預計6月11日前完成第1、2之醫事及非醫事等工作人員接種。

(中時新聞網)