金門超市、商家落實實聯制，傳統市場出入也將比照辦理，加強落實防疫工作。（李金生攝）

端午節連假將到，傳統市場人潮預期增多，金門縣府今天邀集警方、鄉鎮公所研議，敲定5大防疫強化管制措施，嚴防出現破口，希望鄉親全力配合，確保零確診淨土現況，守住端午也才有中秋可過。

這5大強化管制措施如下：1.依據市場特性及周邊攤販設置，由鄉鎮公所因地制宜劃設管制區域，明定核心營業時間，並擴大管制至周邊攤販，以利管制採買人流、車流。 2.減少出入口，落實推動人員分流、減少逗留時間、鼓勵預約外帶、減少現金及零錢交易，以避免群聚及可能的感染途徑。 3.落實實聯制，並擴大管制區於核心營業時間進行人流管制，假日加強管制出入口，管控容留人數、進入人員實聯制、檢查佩戴口罩、噴灑酒精及量測體溫，必要時得以臨時圍架、人擋、車阻等措施阻絕。 4.擴大管制區段外之攤販，由警方依道路交通管理處罰條例等法規執行。 5.民眾自主分流採買、一次購足；身分證字號末碼為單號者於每周一、三、五、日採買，雙號者於每周一、二、四、六採買。

建設處說明，金門的傳統市場與台灣都會區的情況不盡相同，各鄉鎮的市場沒有明確的界線，且市場內攤販、店鋪、住家及公司行號交錯共存，市場外圍攤販林立，縣府相關管制措施除依照中央疫情指揮中心規範辦理外，也要依據地域特性彈性調整，以落實防疫並兼顧民生消費便利為目標。

縣府提醒，針對民眾自主分流，平日採行宣導，周六、日則採加強人流管控，購物時應攜帶身分證件配合查驗，以落實防疫，降低風險。

(中時 )