三級警戒延長至6月底，不少人在家工作邁入第3周。根據1111人力銀行調查顯示，有35.6%的受訪上班族認為「在家工作壓力大」。其中有高達7成3受訪者情緒受到負面影響（含暴躁/焦慮/慣性緊張）。由於無法和同事和主管面對面交流，導致上班族焦慮而反覆檢查自己出勤是否異常、或主管找不到人心煩意亂、以及該如何請假，這都讓上班族很頭痛。

1111人力銀行考量到企業目前多為在家上班（WFH）形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」因應疫情，免費提供APP試用！讓大家可以輕鬆完成在家上班雲端打卡，還能查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。

而會影響情緒的，當然不只是公事，勢必會被「家中環境」所干擾，進而產生壓力；其中準備三餐就是一大壓力來源，在家上班被主管追著跑，還要負責準備自己或家人的餐點，實在令人相當困擾；加上近期市場實施身分證等方式來分流，想要準備食材、買三餐都大不易。這也讓不少上班族轉向網路訂購包括蔬果、肉品等食材，造就台灣過往罕見「蔬果魚肉直送家戶」的奇景。

而受惠於宅經濟發威，東森購物2020年全年營收237億，獲利較去年同期成長132%，全年EPS達14元，表現亮眼。東森購物董事長王令麟表示，業績能迅速成長，歸功於面對疫情時代，隨時迎合消費者的需求，隨時調整策略，從去年疫情開始，東森購物每個月推出不同行銷方案，以創新面對時代改變。

東森購物也率先加入農漁產銷售國家隊，擔任起台灣農特產品銷售平台的角色，《東森農場》節目推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，每檔銷售成績表現亮眼，讓上班族不用出門，就能方便快速、且安全的買到食材。其次，為了滿足消費者無法出國購物的需求，東森購物也大量引進日、韓產品，讓消費者不用出國也能買到舶來品，一解想出國的乾癮。

在天下雜誌「2000大調查」中，東森國際旗下的東森購物在服務業總成績單排名第75名，更在百貨批發零售業中進入前10強，排名第9，在「營運績效50強」榜單中位居第23名。

(中時新聞網)