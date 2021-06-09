工業用蝶閥大廠捷流閥業目前接單以急單為主，在手訂單比去年同期兩位數成長，受限於國外控制器供應商延遲交貨、客戶延單及海運船期排不上等因素影響，5月及前5月營收均是同期第三高，其中5月營收是今年初以來單月新高。

捷流閥業5月合併營收2.08億元，較4月成長1.10％，但比去年同期微幅衰退0.34％，前五月合併營收9.24億元，較去年同期減退8.97％，雙雙創同期第三高，還無法回到去年同期高峰水準。捷流閥業指出，亞洲及東南亞電子、石化能源等產業主要客戶工期加快完工，拉升提貨力道，台灣土城一、二廠及中國大陸蘇州廠產線生產也提升，是捷流閥業5月營收比4月增加的主因。

捷流閥業指出，近期台灣因應肺炎疫情擴散，全台疫情第三級警戒時間延長，捷流閥業高度重視員工健康，主動提早落實定期消毒、上下班量體溫、訪客實名登記等防疫措施，台灣土城一、二廠員工禁止跨廠區流通，致力提供全體員工一個安全的工作環境，確保生產不受疫情影響，可滿足客戶訂單交期、減低不確定性風險。

根據國際專業研究機構Global Industry Analysts, Inc報告統計，看好全球石化能源、食品、基礎建設、半導體及電子等產業資本支出加大投入，帶動全球工業閥門市場至2026年每年年複合成長率保持3.9％成長力道，推升整體市場規模達923億美元，其中，工業蝶閥市場有望至2026年保持每年年複合成長率3.7％，占全球工業閥門市場銷售比重達18.8％水準，創造捷流全球市場業務開拓良好成長空間。

捷流閥業指出，捷流目前在台灣工業用蝶閥市佔率六成，隨著全球船舶環保法規趨嚴、全球供應鏈重組，以及石化業朝向高值化資本支出投入，都是捷流搶全球接單的契機。尤其，今年中國大陸主要石化大廠陸續調升資本支出，加上全球主要半導體業及電子廠都加大對台灣、東南亞地區佈局，以及全球逐步擴增具備潔淨低碳環保的LNG接收站及LNG船隻投資，帶動工業閥門產品訂單需求，推升目前整體在手接單金額比去年同期雙位數成長。

(工商 )