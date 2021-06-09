受到全台疫情大爆炸衝擊，因疫情影響而暫停營業店舖高達80家，導致「全家」（5903）集團5月合併營收達71.55億元，較去年同期略為下滑2.16％；累計1-5月合併營收較去年同期成長4.24％。 因COVID-19新冠狀肺炎疫情嚴峻、下半月全國進入三級警戒後，在停課、居家辦公、非必要減少外出、熟食區停售等防疫政策下，影響整體來客人數，其中，因學校、廠區、交通站點關閉而必須暫停營業的封閉商圈店鋪，截至五月底共計80家。截至5月31日止，全家便利商店總店舖數達3868家。

展望六月，全國三級警戒已確定延長到月底，停課、減少移動出門等防疫政策都將持續影響整體民生消費市場，對應消費者的新生活型態，將以相應的多元商品、虛實融合的管道、以及快速低接觸的購物體驗，加以積極對應，同時因應入夏消暑的需求，各式冰品、啤酒、輕食亦將陸續推出話題新品和促銷活動，皆可望成為驅動營收的動能。

(工商 )