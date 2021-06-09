毛利較高運動休閒服飾產品比例增加；加上反映原物料價格上漲，訂單平均單價(ASP)提升，以及擇優出貨策略驟效，成衣代工廠聚陽(1477)今年首季雙率提升，在逐漸進入高價秋冬服飾出貨旺季下，市場預期，聚陽今年淨利率向10%挑戰，有機會創歷史新高。

聚陽指出，在疫情趨緩後，運動休閒出貨比例及平均單價提升，加上高值化產品比例逐步提升，預期今年營運會是歷年以來最樂觀的一年。

根據聚陽公布的今年第一季財報，淨利率達9.54%，已是單季新高。

隨著全球服飾消費市場回溫，客戶需求增加，手中訂單滿滿，加上擇優出貨策略驟效，且持續優化產品組合，訂單平均單價提升，聚陽今年首季營運「淡季不淡」，單季稅後淨利6.5億元，年增52.23%。

為提升獲利能力，聚陽指出，近幾年積極、持續進行優化產品組合，在產能滿載下，2021年高單價、高毛利的運動機能休閒服飾營收預估可成長四成，占比也將增加至40％。

在歐美各國施打疫苗後，消費逐漸回復，服飾品牌商銷售展望正向，加上品牌供應商朝大者恆大趨勢，為迎接後疫情時代訂單的成長，聚陽更鎖定發展更優質的產品組合，在今年第一季啟動3A計畫，聚焦獲利更高的三大領域：Athleisure(提高技術含量與產品價值)、Align (客戶深度長期發展與產能快速拓展)、Advance(發展先進智慧裝置生態圈與全面數位化)。

聚陽主要是觀察到，後疫情時代消費者更重視健康與生活的平衡，從過去的快時尚到近幾年的Athleisure， 消費者除了運動機能，更期待流行美感，而運動休閒正是聚陽強項。

由於第二季底開始，到第三季，是聚陽傳統每年秋冬裝出貨的旺季，在高單價服飾及運動休閒產品出貨比例提升下，市場預估，聚陽第三季的淨利率，還會比首季的9.54%，有提升的空間。

(工商 )