全國自5月19日起進入三級防疫警戒，許多民眾擔憂未來有封城的可能性，開始超前部署到量販店採買防疫商品、生鮮、日常用品等物資，讓全台量販超市掀起一股搶購潮。永慶房產集團根據內政部實價登錄統計近一年距離雙北市大型量販店700公尺範圍內的資料，整理出雙北市前十大熱門量販店，由新北市搶進前五名。其中，新北市淡水區的「家樂褔淡新店」以415筆交易一舉拔得頭籌，住宅均價落在21.9萬元。

排名第二的為新店區的「家樂福新店店」，每坪單價約為50.8萬元。至於台北市量販店則是拿下第六到第十名，位居第六的是萬華區的「家樂福桂林店」，住宅均價落在56.8萬。在北市入榜的五名中，中山區就佔了兩個名額，分別為「大潤發中崙店」和「家樂福大直店」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期全台進入三級防疫警戒，各級學校停課、企業實施居家辦公，推升居家自煮需求，民眾購買物資需求大增，為降低非必要接觸、減少外出次數，多數民眾通常會選擇一次購齊所需的物資。此時，民生用品齊全、生鮮食品種類多樣，提供「一次購足」購物環境的量販店，成為疫情時代民眾採買物資的首選。

陳金萍說，疫情對生活的各個層面都帶來了不少的影響，改變人們既有的生活方式，無論是日常採買或是飲食，都與疫情發生前截然不同。避免成為防疫破口，減少人與人接觸的次數，人們將減少在外用餐，增加在家烹煮的機會，因此住家周邊若能有大型量販店，將可以滿足一次購齊及降低外出次數的需求，為生活帶來相當程度的便利。

(時報資訊)