IA等終端需求穩定，台達電(2308)5月合併營業收入為261.26億元，年成長11%，台達電董事長海英俊表示，第2季看起來還不錯，會比第1季好，營運可望如往年逐季走高到第3季。

台達電5月合併營收為261.26億元，月減1%，年成長11%，累計前5月合併營業收入為1250.51億元，年成長22%。

歐美及大陸等各國加速施打疫苗，歐美陸續解封並加速推動基礎建設，為台達電帶來許多商機，台達電近幾年深耕電動車、IA及節能相關領域，可望搭上各國基礎建設龐大商機。

在電動車部分，各大品牌車廠積極推出電動車搶市，由於主要品牌車廠均是台達電客戶，目前電動車在手案子有10多個，且未來2到3年的訂單都已看到，出貨量持續上升，加上各國廣建電動椿，也讓台達電在電動樁生意大好，海英俊表示，希望電動車業務能在1到2年內損益兩平。

就產品來看，台達電表示，NB及伺服器相關電源因遠距生活及遊戲機等還不錯，IA不僅在大陸，隨著歐美PMI回升也有成長，通訊在資料庫中心部分亦有成長。

海英俊表示，現在看第2季還不錯，可望延續第1季成長，今年可望如往年趨勢，第2季比第1季成長、第3季會比第2季成長。

(時報資訊)