隨著三級警戒延長，許多上班族宅在家工作的情況，將會持續好一陣子，除了會議需求，有些人也會有文書處理工作，但資料文件都存在公司電腦，好煩惱該怎麼辦？這個時候，透過遠端桌面軟體，就能夠省下打電話和客戶從頭對資料的時間，直接連回公司的電腦，來來來，現在網路上提供了很多實用的軟體，提供給大家參考。

這次分享給大家幾個工具，給在家上班的人不再煩惱，還要從頭建立工作資訊，用最簡單快速的方式和軟體工具，讓你有在家就像在公司辦公的流暢體驗。知名網站How資訊歸納，AnyDesk 是最多公司行號使用的遠端桌面軟體，支援 Windows、macOS、Linux、iOS、Android。

AnyDesk是由德國軟體公司開發出來的遠端桌面軟體，最大的優點就是個人用戶終身免費，不用負擔任何的費用，而許多知名的大型企業，例如RICOH也是使用AnyDesk來遠端控制，幫客戶進行印表機的驅動安裝、疑難排解等，在傳送檔案時穩定性高、不容易斷線，採用了非對稱加密來驗證，不怕被駭客侵入連結，在最新的版本當中也開發了iOS與Android版本，現在也能透過手機遠端電腦了。唯一的缺點就是功能性較少，除非是企業版用戶才提供更多樣化的功能，不過對於個人使用者與小型企業來說，AnyDesk是最推薦的遠端桌面軟體

另一個軟體，Chrome 遠端桌面是用手機遠端最流暢的，Google總是不斷的創新、不停的開發新的軟體，在使用的體驗上，不得不說使用起來的流暢度是目前體驗起來最佳，下載與驗證方式也不複雜，只需要對應的裝置輸入驗證碼即可，支援 Windows、macOS、Linux、iOS、Android，Chrome 遠端桌面一直是許多個人用戶的選擇，最常見的就是上班族想利用休息時間，看看自己掛在家裡的模擬器有沒有當機，遊戲有沒有斷線之類的，只要手機上打開 app 就能進行遠端控制，快速連上家裡的裝置，非常方便又迅速，但是它沒有辦法連接多個裝置、在傳送檔案上的連線容易中斷，對於需要花較長時間進行遠端工作的使用者來說較不合適。

Teamviewer是遠端軟體的元老級人物，支援 Windows、macOS、Linux、iOS、Android，憑藉著簡易使用的介面替它拿下許多忠實粉絲，也不斷的推陳出新，並且有完整的繁體中文介面，對台灣的用戶來說相當實用，對於許多工程師來說，請客戶下載Teamviewer會方便許多，原因在於安裝完成後，操作相當簡單，客戶僅需提供系統分配的ID與密碼，就可以直接進行遠端控制，不需要任何權限，安全性也是Teamviewer遠端桌面一直以來著重的區塊，使用進階加密標準，讓使用者可以安心的使用，但是長期使用會發生一個問題，那就是很容易會被系統偵測為商業用途，然後要求你購買商業版，特別是商業版的價格又偏高，這也是目前小資族比較會有的顧慮，另一個小問題是使用Teamviewer遠端控制會有點LAG，所以間接的影響到了連線的穩定性。

總結來說，公司行號，相對推薦使用看看AnyDesk，但若是短時間使用，其實Chrome遠端桌面就非常方便，而如果使用頻率不高，又擔心介面不會操作，那簡單的Teamviewer會是你最好的選擇，青菜蘿蔔各有所好，沒有絕對的好壞，再三強調，適合自己的才是最好的，以上就是今天的遠端桌面介紹，僅供各位參考。另外在這邊也很推薦一項免費工具，給在家上班的辛苦人資HR和苦惱於怎麼計算員工出缺勤的老闆們，1111人力銀行的「1HR人資管理系統」可定位和綁定號碼，讓員工雲端打卡請假都方便，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合。讓人資可在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，無需進入公司，目前提供兩個月免費試用，1111人力銀行與大家一起共體時艱，共度疫情。

(中時新聞網)