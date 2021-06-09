新冠肺炎疫情肆虐全球，遠端辦公、遠距教學成為「新常態」，求職面試也加速數位化，不少企業採行電話、視訊面試等方式，讓疫情期間人才招募不停歇。有名網友透過SKYPE視訊面試，成功獲得日本公司的Offer，她將事前準備與注意事項，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友應徵的是日本公司，前後2次面試都是透過視訊，最終成功獲得Offer。在面試之前，她建議「把公司網站逛到爛就對了」，除了持續關注公司資訊，包括營業狀況、特色、優缺點之外，也針對「為何選擇這家公司」、「能為公司帶來什麼貢獻」等問題，預先想好答案，並將所有資訊整理成記事本檔案備用。

至於視訊面試的軟、硬體方面，該網友提到，SKYPE的頭像可換成證件照，會給人比較正式的感覺，另外，因為當時她的筆電時常自行關機，她也拿到通訊行做整理，並確認網速是否順暢。到了面試當天，她將房間收拾乾淨，讓背景盡量沒有雜物，身著套裝、化好妝、梳好頭髮，再次確認筆電是否正常運作，開好SKYPE以及事前備好的記事本檔案。

而在面試過程中，預先整理的記事本檔案，果真多次派上用場，面試官除了請她自我介紹、說明動機之外，也詢問她「公司具有哪些優點」，並請她提出3個問題。不過，儘管做好萬全準備，仍有突發狀況發生，在提問時，她養的貓突然跳到電腦桌上，她索性「將錯就錯」，「抱緊處理」，向面試官介紹自己的貓，並用貓的肉球揮手。

2次的視訊面試過後，該網友都有再寄感謝信給對方，最後如願獲得Offer。她也提到，第1次前往日本公司現場，已是確認是否入社，以及談論簽證相關事宜了，她認為會有最後這個步驟，除了正式確認到職意願之外，也是希望實際觀察面試者的言談舉止。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間的新興面試模式，讓不少求職者相當頭痛，除了多加練習之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，快速掌握遠距面試的準備技巧，協助走穩求職路。

(中時新聞網)