國內本土疫情爆發以來，全國人口最多的新北市成重災區，天天確診病例逾百例，累計確診人數破4000人，等於平均每1000人就有1人確診，染疫人數以板橋與三重最多。新北市長侯友宜表示，新北目前總篩檢人數為43076人，快篩陽性人數為887人，陽性比率為2.1%，依舊呼籲民眾出來廣篩。前總統府發言人郭昆文在臉書卻發表，「第一第一得第一，侯友宜讚。」的言論，隨後趕緊刪文。《靠北綠營側翼》粉專對此怒批扯到爆！竟然狂賀新北確診得第一，民進黨到底還有沒有人性啊？

總統府前發言人郭昆文在貼文表示，「第一第一得第一，侯友宜讚，第一第一得第一，侯友宜讚。」

臉書粉專《靠北綠營側翼》9日在臉書批評表示，這個郭昆文，是那個總統府參議、總統府前發言人郭昆文嗎？真是扯到爆！竟然狂賀新北確診得第一。如果真是這個人的話，那民進黨到底還有沒有人性啊？他竟然唱衰新北市民，把人民的性命當作玩笑，甚至不管人民性命。這樣的政黨有資格執政嗎？這樣的政黨有資格存在嗎？若屬實，那真的很扯。總統蔡英文和民進黨必須向全國人民道歉！

《靠北綠營側翼》並做圖砲轟，疑似總統府參議、前發言人，狂賀新北確診得第一。民進黨公然唱衰新北市民；民進黨冷血無良漠視人命；民進黨幸災樂禍把疫情當笑話，民進黨有資格當執政黨嗎？

桃園市議員黃敬平則在臉書貼文表示，民進黨前副秘書長、現任總統府幕僚郭昆文居然在臉書發文，酸言「恭賀」新北市確診數得第一，隨後又趕緊刪文，但是已經被網友截圖。意識型態的對立，竟可以把人變得如此冷血？民進黨的眼中，真的已經沒有人民了？

(中時新聞網)