國內新冠肺炎疫情持續升溫，全台三級疫情警戒不斷延長，屏東縣政府總會召開疫情說明記者會，有賴有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。

有線電視表示，鑒於高齡化社會，老人家不見得便於使用3C產品，或是擁有充足的網路條件，因此在關鍵防疫時刻，有線電視業者不缺席，支援屏縣府每場直播記者會，民眾除了線上觀看，有線電視用戶可透過第三台公用頻道收看，掌握疫情趨勢、確診者足跡以及防疫知識等資訊。

疫情期間，民眾待在家就是最簡單的防疫措施，有線電視指出，為善盡地方媒體企業責任，更協助播出縣府製作的「陪你宅家運動」系列影片，每天上午8點至9點、下午1點半至2點半，都在第三台公用頻道播出，課程包含有氧健康操、肌力訓練、慢活瑜珈、親子律動、居家互動遊戲等。

有線電視業者期待，公用頻道可以在防疫期間發揮最大效益，也呼籲公部門、民間單位可善用公用頻道，踴躍提供有助於防疫的影音內容。

(中時 )