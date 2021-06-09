全台升三級緊戒餐飲業首當其衝，為了做好防疫多數餐廳禁止內用，家庭、朋友、同事等聚會一律取消，餐廳的生意就像溜滑梯般，咻一下！快速下滑，在高雄小有名氣的「公寓咖啡」就在粉絲團po文表示：「6月8日(二)起，每周二、五傍晚6點，我們會做5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人，暫定6月底結束。

這段時間 ，我們從還算勉強可以的內用店，瞬間轉型成外帶店。因反應不及、經驗不足，生意確實清淡，常常連當天水電費都沒達損益平衡。但我們秉持今天會比昨天好的信念，也深信沒經過挫折打磨的成功不璀璨，所以遵行減量卻如常採買食材的策略持續堅持著。疫情影響下，雖然面臨營運以來最困難的狀況，可是此時此刻，一定有人更艱困、更水深火熱、更需要別人稍稍扶一把。如果您或家人需要，請千萬不要客氣，當是得來速，不用脫安全帽袖套護目鏡，拿了就走。我們不是在幫您，而是您幫自己好好度過這一關」。這樣的暖舉讓人非常感動，盼大家相互扶持一起挺過防疫考驗。

倘若你已決定就是要整天賴在家，現階段WFH需要自己料理三餐快變不出花樣了，別猶豫外送趕快點起來，位於北市內湖以旋轉木馬、美味料理聞名的「媽咪講親子餐廳 MoneyJump」，團隊連日苦思疫情下的經營對策，決定將媽咪講一直以來秉持著 五星級飯店水準料理，以外送方式呈現給大家，不出門也能享受到媽咪講的五星美味。

外送餐點選擇多元，吃飽吃爽吃安心，五折價只要1010元，包含：墨西哥半雞搭風馬鈴薯+味義式番茄墨魚麵+英國皇家四騎士Pizza+MJ派對拼盤。

在家享受吃大餐，5折價只要2090元，包含：豪華海陸特餐＋海膽醬干貝義大利麵＋青醬雞腿義式燉飯＋英國皇家四騎士Pizza。讓媽媽們不因天天要準備三餐而崩潰，若這段時間您住台北市收入還算穩定，在面對防疫壓力壓力的同時，點滿一整桌的外送美食，大快朵頤一番肯定很紓壓。

(中時新聞網)