日前吳宗憲參加陳文茜主持的Yahoo TV《茜問》，陳文茜在訪談的過程當中，詢問關於退休的事情，吳宗憲透露：「今年可能會離開演藝圈，因為是想找回自己的快樂！做一些其他的事情，如果製作單位給了兩倍的薪資，也不會想再錄影了。」

吳宗憲在《茜問》節目中表示：「我原先已經栽培了兩位主持接班人，分為KID、小鬼，原本KID當兵結束後，要回歸到團隊裡，想到卻沒換小鬼突然離世。」吳宗憲因小鬼突然離世，延期原先的退休規劃，就像是電腦關機一樣，讓他打擊很大，也覺得愛要及時，所以何必要留念，演藝圈這個舞台。

吳宗憲在節目上表示，已經不想再錄影了。（圖/yahoo)

主持人陳文茜詢問：「有一天退休的時候，會辦一個盛大派對嗎？還是突然有一天，人就突然消失了？」會用戲劇性的方式，宣布退休嗎？吳宗憲則輕描淡寫地回應：「我會慢慢地，離開演藝圈。」目前還有兩個綜藝節目《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》，也服務將近7年的時間，《綜藝玩很大》原先已經計畫要交棒給小鬼他們，結果小鬼突然去天堂，讓他在演藝圈多留一些時間。

吳宗憲表示:如果主持節目給雙倍的薪資，也不會想錄影。（圖/yahoo)

吳宗憲在節目訪談的過程中，他坦言：「並不是身體狀況不好，而是我真的錄不下去，因為我已經不想再做這件事了，就算給了我雙倍的薪資，我也不想再做了。」他也在節目表示，做藝人沒有尊嚴，甚至有人質疑「為什麼可以賺這麼多錢」，讓他覺得有點無奈，好像努力沒有被認可，並透露自己很喜歡研發產品與販售商品。

(中時新聞網)