防疫三級警戒延長到6月28日，南台灣觀光產業哀鴻遍野，不少旅宿業都面臨關門的命運，為此，中華民國旅館公會全國聯合會榮譽理事長張榮南、高雄市觀光協會理事長劉坤福同聲籲請政府，除了要儘快購進疫苖，讓觀光產業從業人員能儘快接種疫苖，及未來核發接種疫苖觀光護照外，並希望紓困計畫能加大力道，包括補助員工薪資金額能提高到8萬元，來搶救岌岌可危的觀光產業。

墾丁馬爾地夫飯店董事長、也是台灣溫泉觀光協會理事長張榮南表示，旅宿業疫情期間最好的方式是關門，也不用負擔因為與不特定人接觸而染疫的風險.目前有約50％以上已自主停業，部分旅宿業者仍苦撐著.因為為了旅客(即使只有個位數)及照顧自己員工的家庭(企業責任)，不管用什麼方式，一定要撐下去，不願意停業關門，所以呼籲政府疫苗的施打普及率要增加及旅宿業人員的疫苗施打順序可以提前。

員工薪資補助補助方面，張榮南認為，目前員工薪資實質補貼每次四萬元.期間三個月，這是不足的，期待旅宿業至少要2次以上，可直接舒緩旅宿業裁員的壓力。且營運補貼方面，旅宿業與其他產業不同，他們的產品無法儲存、產能固定，建請行文行政院主計處與交通部給予營運補助的支持，最新統計資料顯示全台一般旅館房間數約17萬間，以房間為補助計價基礎，每房一萬，補助三個月，匡列51億元進行旅宿業營運實質補貼，亦符合非齊頭式補貼且精確花在刀口上。

專責銀行貸款旅宿業營運週轉金部份，張榮南指出，旅宿業與其他行業最大不同系產品不能儲存，且量能，固定無法因景氣好及超賣，但營運的固定成本無法降到規模經濟30％以下，建請政府依據各旅宿業單店2020年度營業額的15％起的金額指定二到三家官股銀行承辦旅館業營運週轉金信用貸款，信保基金保證九成以上，最長5年為旅宿業營運週轉金，且延長貸款償還本金期限，2020年紓困貸款大都已屆還本金的時程，懇請金管會介入協商，貸款期限延長一年，本金暫緩清償一年，利息補貼再執行一年。這次紓困方案的實施期間要長、認定要寬、力道要大，才能真正幫助業者。

另租金連政府單位有減租但幅度不大，相關組織如國營企業.農漁會所屬資產.出租給觀光旅宿業.對減租事宜興趣缺缺.期能以政策工具誘使他們減租，且建請行政院-疫情期間電費應比照去年可以打折，因去109年疫情期間，電費可以減免或緩繳;高壓用電可以變更契約容量，為何今年疫情比去年嚴重，政府應考慮實施打折，建請行政院應在疫情期間電費要打折或緩繳，且高壓用戶契約容量可以申請調降。還有自主停業而產生勞資相關的問題，請勞動部在適用上予以統一見解給予彈性。

此外，高雄市御宿旅館集團總裁劉坤福認為，這次疫情比去年嚴重許多，目前高雄市的旅宿業訂房都很差，平均不到一成，甚至有不少旅館暫停營業或處於苦撐階段，因此建請政府對於紓困計畫能夠加大力道，包括員工薪資補貼部份，應由4萬元提高到8萬元，來共同搶救岌岌可危的觀光產業，同時建議應儘快購進疫苖，讓觀光從業人員都能儘快接種疫苖，才能有效打敗病毒，待疫情緩和後，再攜手拚觀光，讓國內觀光產業再一次蓬勃發展，共創政府、勞方及資方三贏的局面。

(工商 )