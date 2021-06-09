連鎖早餐揚秦國際企業（2755）五月營收1.26億元，年增3.8％，累計今年前五月營收共6.4億元，年增13.4％。

展望後市，本土疫情嚴峻，以「麥味登」品牌為營運主力的揚秦，受惠於早餐為民生消費剛性需求，門市來客數降低，但是併單合購的情形增多，客單價普遍上揚。由於疫情未來發展的不確定性，導致創業市場呈現觀望，造成展店動能遲緩，揚秦目標定在穩守整體營收正成長。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，台灣新冠肺炎本土疫情突然爆發，五月中旬開始實施三級警戒，全國餐飲業一律禁內用、改外帶。配合政府防疫，同時也保障員工與顧客的安全，揚秦旗下三品牌隨即迅速啟動外帶及外送的轉換調整，全面封閉座席區，每日清潔消毒，並推動顧客簡訊實聯制，依疫情狀態，頒布門市人員加強自我防護指引，確保營業安全。

截至五月底，麥味登總店數848家，炸雞大獅海內外店數51家。疫情期間，雖然展店動能遲緩，但麥味登已有togo外賣專門店的營運商業模式，未來將持續進行店型升級與商圈整併，進一步改善營運體質，並推動門市端的數位優化與轉型，化危機為助力，強化後疫情時代的餐飲市場布局。展望後市，早午餐為民生剛需，高標準落實防疫的措施，已獲得消費者信賴。待疫情平緩後，顧客回流將加速提升營運動能與展店開發。

(工商 )