三級警戒要持續到月底，配合政府宣導，在外工作就讀的上班族與學生不但不返鄉，也減少外出，烘焙業者趁勢推出產品組合包與宅配優惠，粉絲們不必出門、不用排隊就可以品嚐到各間名店的經典產品。或是提供冷凍麵包，讓民眾換換口味，即使在家防疫，也可以透過輕鬆料理吃到熱騰騰的麵包。

像是知名連鎖麵包店聖瑪莉推出官網限定「居家滿福包」，內含雪藏奶露、冰島肉桂捲、金沙奶皇包等多項熱門商品，一箱滿足一家四口7天早餐，不同區域的分店也有專屬優惠，有多達6種組合福箱「安心麵包福箱」、「異國麵包福箱」、「吐司量販福箱」等，還有豆漿貝果等多樣商品可以加購，豐富的福箱最低只要500元起，任2箱免運宅配到府，免出門即可享用還能免出門宅配到府。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，促使通路業者提升了線上銷售的能量，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。

且因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。

(中時新聞網)