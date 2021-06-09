24歲洪男夫妻在中市大甲區開快炒店，去年12月間凌晨與友人「小王」與「小美」情侶檔在店內聚餐喝酒，「小美」因疲憊在店內小房間睡覺，洪男趁隙性侵得逞，「小美」事後以電話向男友哭訴遭性侵，「小王」怒到場砸店。洪男到案否認性侵，辯稱雙方合意，檢方勘驗監視影像，發現，事後「小美」兩度疑似拭淚，依強制性交罪嫌將洪男起訴。

洪男夫妻與情侶檔「小王」與「小美」是朋友，4人去年12月14日凌晨3時許在洪男的快炒店內聚餐喝酒聊天，「小王」至中午前多次離開、返回快炒店，當晚聯繫堂哥去載「小美」，堂哥抵達時，洪妻返家照顧小孩、「小美」因疲憊在店內小房間睡覺。

隔天凌晨，洪男返回請堂哥去幫搬運物品，兩人返回店內，堂哥叫不醒「小美」，見洪男店內拉下鐵門即離開。豈料，洪男再度進店，趁機壓制性侵「小美」得逞，「小美」放聲大哭才停止。

「小美」收拾東西在清晨6時許徒步離開快炒店，洪男尾隨建議到附近小套房休息，洪男到小套房向「小美」下跪道歉，「小美」躲進浴室反鎖，接到男友來電哭泣求助，向「小王」顫抖哭訴遭到性侵，「小王」怒砸小吃店，警方獲報到場處理。

洪男到案否認強制性交，辯稱是獲「小美」同意。「小王」作證，「小美」哭訴遭性侵求助；「小王」堂哥作證；洪妻則作證，「小美」在房間喝酒時，看起來「暈暈的」，丈夫有跟她提起，與「小美」僅發生肢體碰觸。

檢警勘驗店內監視器發現，「小美」在遭洪男性侵後，徒步離開快炒店時，手疑似在擦拭淚；再返回快炒店時，手又似在拭淚，不採信洪男說詞。

(中時 )