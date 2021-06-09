咖啡、美食感動著飲食男女的挑剔味蕾，各式玩具陪伴大小朋友度過美好時光，這些滿足消費者各項需求、帶給大家幸福感受的企業，也樂於把幸福傳遞給自己的員工。歷史悠久的職人咖啡品牌「UCC」，提供1年2次分紅與調薪制度、通勤費補助、海外出差研修機會等員工福利；鼎美玩具（TOY WORLD）提供多元化的團隊獎金、津貼，還有購物優惠讓員工輕鬆入手夢幻商品。

UCC人資謝課長表示，公司1年舉行2次考核，將依據考核結果發放分紅，並決定是否調薪，以正職員工來說，合計分紅有機會超過1~1.5個月薪資，兼職人員年資較長者，亦有機會突破萬元。另外，體恤同仁上下班舟車勞頓，提供通勤費補助，機車通勤者每月750元，大眾運輸通勤者則採實報實銷方式。此外，公司相當重視個人成長，升遷主要考量能力而非年資，讓同仁不會在升到一定階層後，就面臨「卡關」情形。

鼎美玩具成立多年，秉持著對員工「福利第一」的信念，堅持給員工最好的。獎金方面，鼎美提供年度績效獎金、三節獎金，另外還有營業績效獎金，採團體總成績而論，門市人員不用擔心業績問題。同時，鼎美玩具體恤員工工作辛苦，提供伙食津貼，吃飯這件事就由公司幫忙解決吧！還有隱藏版員工購物優惠，想擁有夢想中的玩具不是難事。

目前UCC集團旗下2大品牌「UCC CAFÉ MERCADO」、「上島珈琲店」皆有職缺開放，招募儲備幹部、早晚班兼職人員等，及鼎美玩具從正職人員到工讀生，包括門市人員、採購助理等職缺，都歡迎具備服務熱忱者前往投遞履歷。更多幸福企業報導，請上1111人力銀行網站。

(中時新聞網)