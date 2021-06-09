歐洲綠能大廠採購預算今年將調高150％，看準商機，外貿協會8日執行「歐洲創新能源科技線上拓銷團」，媒合德國、西班牙、土耳其、保加利亞、波蘭等9國14家買主，與我聯合再生等太陽能製造商、電池商洽談，成功推銷我太陽能板、儲能的設備與技術。

貿協表示，歐洲各國紛紛朝向淨零排放目標邁進，綠能發展需求於今年可望大幅增長，尤其以德國、英國、西班牙、波蘭等復甦力道強勁；在2020疫情低基期下，買主預估今年採購額度可調高150％。

此次活動由我國業者與外商採全線上WFH(Work From Home)洽談，歐方共計14家大型太陽能代理商、儲能開發商及系統整合商參與；我國業者有太陽能大廠聯合再生、建築型太陽能板製造商愛能有限、鋰離子電池廠喬信電子、氫能設備大廠鐙鋒綠能、節能份圍燈廠商弘凱光電等11家，共進行50場專業交流與洽談。

會中，某西班牙電信業機房開發業者表示，希望能引進燃料電池用於相關建設場域的備用電源；另一家廠商則規劃採購穩定且保固20年以上的高品質太陽能板相關設備，投入今年第三季的太陽能案廠開發案。此外，土耳其某開發商表示，土國電動車屬於剛起步階段，看準未來的充電需求，希望與我國儲能廠商合作，搶占土國EV充電商機。

(中時 )