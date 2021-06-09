大陸女星孫儷出道以來總是維持纖細身材，孫儷對「吃」相當講究，也很重視保養，凍齡的孫儷因此也成為演藝圈的美魔女代表，而陸網近日就瘋傳一組孫儷5年前後的對比照，但由於孫儷顏值沒有讓歲月留下痕跡，一度還讓人看不出哪張是舊照。

陸網近日就瘋傳一組孫儷5年前後的對比照，是孫儷與閨蜜一起做瑜珈照，在對比照片中，孫儷大方頂著素顏入鏡，白嫩美肌相當不科學，而在孫儷的近照中，她則是穿著貼身服裝，一雙細手和長腿全都露，孫儷的顏值和身材根本逆生長。

網瘋傳孫儷五年前後對比照，孫儷的顏值和身材根本沒變化。（圖／取材自新浪娛樂）

38歲孫儷保養有術，沒有讓歲月在身上和臉蛋留痕跡，其實孫儷總是維持纖細身材，而對「吃」相當講究的孫儷，也很重視保養，孫儷的微博也不時曬出養生和運動照，也難怪165公分的孫儷，體重都維持在45公斤左右的標準身材。

而孫儷不只保養有術，她也是幸福人妻一枚，孫儷與鄧超結婚11年，夫妻育有一對兒女，儘管兩人個性和生活極大，孫儷日前也難得寫下長文，列出與鄧超的個性、生活11項差異，孫儷點出鄧超是夜貓子、無辣不歡、喜歡聊天、做事隨興沒計畫，而孫儷則是早睡早起、飲食清淡、愛喝茶、情緒平靜、生活規律，儘管夫妻個性和生活極大，但鄧超和孫儷仍為了婚姻、改變自己，也讓孫儷感動直呼：「他一直在改變，為家在變」，夫妻曬恩愛閃瞎眾人。

(中時新聞網)