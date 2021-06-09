士林地檢署近半月相驗5名死者都是「死後確診」罹患新冠，包括北投區的水流屍、一家3口猝死以及電視台員工陳屍，共同點都是，不知道死者染疫，相驗過程，已有大量不知情的警察、親友或殯葬業者，沒有警覺已暴露在染疫風險中。法醫提出解決方法，呼籲衛生單位不僅要到場，還要立即快篩，才能降低過程中「暴露風險」。

士檢統計，新冠疫情相關死亡的案件，除4月份1人外，5月15日升級3級警戒後共發生11人，其中有2人是已知確診個案，3人是疑似染疫症居家隔離民眾，經PCR核酸檢測均為確診，以上5名死者均有跡象，衛生人員不僅不到場，還告訴非衛生專業的員警進行司法相驗。但更令人擔憂的事，另外5名死者都是一般死亡案件，經PCR採檢陽性。

檢察官稱，員警、法醫以及家屬都在不知情的狀況下，暴露在危險中，依高檢署有關新冠肺炎檢核表，民眾出現發燒、嗅覺味覺異常，或是檢驗出新冠病毒，均須穿戴全套防護措施，但5名死者均不是檢核表的高風險對象，顯示高檢署發給檢察官的檢核表已經不合時宜，無法有效解決問題。

一般死亡案件，檢察官相驗遺體時，是從LINE訊息發現異狀，曾與親友說有乾咳症狀，才趕緊採檢，最後確診是陽性，另外，內湖電視台員工猝死更是一例，家屬第一時間則稱是因肝病死亡，否認有新冠的症狀，最後確診，導致23名員警擔心染疫，急赴醫院快篩。

士林地檢署呼籲，日前副市長黃珊珊指示，處理一般死亡案件衛生、警察單位均須到場，衛生所醫師更應進一步，利用快篩縮短時間。資深法醫稱，只要是死亡案件，應比照醫院現行作法，住院前要PCR檢測陰性，一般死亡案件全面篩檢，可保障會接觸到遺體警察、法醫、殯葬業者以及家屬，除降低染疫風險，也可避免行政相驗產生的死亡黑數。

(中時 )