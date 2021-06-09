因應新冠肺炎疫情，企業和校園紛紛啟動居家辦公或遠距教學，而在產業端，文武百業也主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

受疫情影響，宅經濟規模再度成長，造成全台物流業者運量爆增，而逢甲大學衍生企業「天眼衛星科技股份有限公司」，從事研發各式衛星定位及運輸管理系統並獲得多項國內外專利與獎項。在疫情期間，更透過監測主機用量、升級雲端等級、增加備料數量、縮短維修時間、加強預防保養等作法，成為運輸物流業者堅強的後盾。

逢甲大學指出，疫情三級警戒期間，大家宅在家防疫，民眾減少出門購物，各種防疫物資、民生用品，購物需求大量轉到網路上，導致宅配運量暴增、讓全台物流大塞車，除了超商、量販店、電商平台因此延遲配送時程，甚至停止部份服務外，連帶許多B2B的配送也遇到派遣順序分配的難題，甚至因為大量線上作業頻率，導致影響連線效能。

而天眼衛星科技的主要目標即是希望維持運輸物流業者穩定的運送服務水準，減少因為爆量的配送需求，所導致的配送延誤或服務中斷問題。為了降低可能的影響，天眼公司透過增加輪值人力，更即時處理使用者需求，並加派輪值客服，縮短需求處理時間；也升級雲端主機等級，擴充硬體服務效能，加入監測主機用量機制，以便更即時因應突發性的使用量暴增狀況。

根據去年Deloitte調查顯示，2020年網路購物銷售額年增率為17.5%，預估今年數據一定還會再提升，為了穩定運輸服務水準，天眼公司主動提供額外的服務資源，期盼藉由智慧運輸領域的專業與經驗，與業者和全國民眾共同度過挑戰。

而同樣位於中部的大葉大學，也針對智聯網技術相關課程進行推廣，並以以培養具資訊科技應用能力人才為目標，於109學年度獲教育部補助「智慧聯網技術課程推廣計畫」，在109學年開設智慧聯網實務專業課程，對焦智慧聯網相關產業、培育專業人才，除了鼓勵同學參加智慧物聯網實務竸賽外，也和在地產業吉康食品股份有限公司產學合作，協助企業解決問題。

大葉大學林仁勇副教授表示，國內智慧聯網應用層面很廣泛，農、漁、工、商都可應用，這項新興產業預估產值上兆。計畫協同主持人蔡渙良教授則說明，智慧聯網實務課程，透過讓學生針對噪音、空氣品質、水質和溫溼度等提供感測器組裝應用模組，透過實作培養解決問題的能力。目前己有2組同學分別參加2020物聯網專實務競賽競賽、及2021教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽，進行水塔水質監測智聯網實作。

課程除了鼓勵同學積極參與智慧物聯網實務竸賽外，也和在地產業吉康食品股份有限公司產學合作，目前業者提出主要是針對廠區及冷凍/冷藏櫃的環境進行監測智聯網系統的需求，目前由第一組專題實作團隊提出解決方案。未來可以將「業界出題、學界解題」模式導入課程教學研究中，增加同學實戰經驗，讓同學畢業即就業。

大葉大學蔡渙良教授示範組裝完成的監測模組。（圖/大葉大學提供）

(中時新聞網)