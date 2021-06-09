鳳凰花開驪歌輕唱，畢業季到來，但今年各大專校院的畢業典禮卻很不一樣，受限於全國三級警戒，室內不超過5人的防疫規定，讓不少學校直接以線上直播方式舉辦畢業典禮，像是國立政治大學、世新大學皆陸續舉辦線上畢業典禮，雖然不能聚在同個空間裡互道祝福，反倒因疫情阻隔，讓彼此的祝福與思念都更加濃烈。

根據1111人力銀行的調查，今年的新鮮人最嚮往的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務（金融業）」及「民生服務業」。觀察1111人力資料庫目前網站上有52萬筆工作機會數，其中，企業開缺條件「不拘」及「無經驗可」的工作機會數，仍有超過31萬筆，顯示企業對新鮮人接受度仍高。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年有許多畢業生說自己「生於921，畢業於新冠」，步出校門後所面臨的求職環境也不同於過往，疫情干擾下，不但挑戰更大，需要的求職本事也更加多元。因應求才方式不同於以往，1111人力銀行架設「新鮮人找工作」網站，協助新鮮人找到好工作。

調查也發現面對雪片般飛來的履歷，企業人資平均只用2分半就審查完1份履歷，包括沒有照片、沒有自傳、職能不符合職務應徵所需、錯字連篇、學歷不符合要求等，都將視為NG履歷被人資秒刪，且因受疫情影響，今年新鮮人面試方式也有別以往，採用視訊鏡頭的遠距面試比例亦大幅增加。

黃若薇表示，想要成功接軌職場，建議新鮮人在準備履歷與面試資料時，先將自己的作品數位化，少了面對面接觸，數位化的資訊愈完整，在視訊面試時才不會手忙腳亂。面試背景也要選擇乾淨不雜亂的地方，針對不同職務該如何準備，1111人力銀行也以面試經驗談網站，提供給新鮮人作為參考依據，依行業職務別分類，內容包含視訊面試、面試經驗、應徵技巧等多元面向，讓新鮮人在面試的第1關，皆可充滿自信、從容應對。

(中時新聞網)