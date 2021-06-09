雲林監獄配合疫情警戒進入第3級，目前已停止收容人的家人窗口接見申請，但為安撫收容人情緒，9日起啟用網路視訊接見，獄方表示接見是收容人與親友維繫情感的重要管道，也是矯正更生的重點工作，利用視訊接見確保收容人與其親友的安全健康，效果非常好。

日前雲林監獄接獲收容人阿男的母親來電，因疫情關係非常擔心兒子在監狀況，希望辦理窗口接見，值勤人員委婉告知已暫停辦理窗口接見，隔日即安排阿男視訊接見，向母親報平安也順道補上遲來的母親節祝福，讓雙方都暫且放下心中的煩惱與思念。

雲林監獄表示，為避免疫情入侵，將防疫視同重大應變狀態，職員分區分流執勤，部分人員採異地辦公，暫緩外界人士入監辦理活動，隨時清點、掌握防疫物資存量，並嚴格管制進出人員，目前每日除看診所需醫護人員外，其他人員一律暫停入監。

為更進一步完善人員管控，獄方與台大醫院雲林分院合作建立視訊診療系統，部分門診已於本月1日上線運作。典獄長林憲銘並親自向收容人宣達防疫觀念，強調在疫情面前所有人都是命運共同體，勉勵收容人一同肩負防疫使命，口罩戴好戴滿、勤洗手。

林憲銘表示，目前監所嚴防疫情，全力阻斷病毒傳染途徑，但仍會維持收容人與家屬親情連繫，推動各種替代方案，其中網路行動接見最受歡迎，家屬只要在家中就可以透過手機或平板視訊看見彼此，比起電話接見更有溫度，收容人的申請意願很高。

(中時 )