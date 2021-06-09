名醫許金川診所「好心肝」爆違規替一般民眾施打疫苗，接種對象大多不符合第一到第三類人員，因此台北市副市長黃珊珊今（9）日下午在記者會表示，將依傳染病防治法重罰「好心肝」200萬，並取消合約診所資格，日後將不再配發疫苗，可消息一出，有PTT鄉民精算了一下，認為診所1000名志工施打疫苗被罰200萬，換算下來1人也才2000元，於是喊話開酸「揪團去台北市當志工」！

名醫許金川診所「好心肝」昨（8）日遭爆違規，領取115瓶超過千人分量的疫苗，卻大多優先替院內志工，即非第一到第三類的人員接種疫苗，因此遭重罰200萬，未來除合約診所資格取消外，北市府也不再配發疫苗，至於衛生局人員在未查察下，就提供「好心肝」百瓶以上疫苗，相關人員也將移送政風調查。

對此，台北市長柯文哲得知消息後，也在今（9）日疫情記者會上認錯，坦言「我們在管控上有問題、有些疏漏」，但該調查還是要調查，這個還是不對的，特別是簽核部分，誰可以決定配送多少，不應該一個股長就可以把疫苗送出去，所以為避免重蹈覆轍，柯文哲強調會要求提高層級。至於外傳好心肝診所院長過去是其恩師，柯文哲不願多談，僅重申接下來會將案件交由政風處理。

不過裁罰結果出爐，有腦筋清楚的PTT鄉民還是發現有地方「怪怪的」，並PO文表示「總共打了1000個志工，被罰了200萬，等於平均一個人2000塊。有沒有人要揪團去台北市當志工阿？打疫苗公道價2000塊唷！XDDD 是說有哪間診所有1000位志工的，在其他縣市就被當特權人士了吧！但在台北就是志工唷！！！」

該文一出，鄉民熱烈響應，直呼「我願意出2500」、「我3500」、「我可以出3000....我全家有15個人」、「請問怎麼當志工，一日志工」、「現在就算打完2劑要1萬 也絕對一堆人報名」，還有人直言「好心肝」診所「這家靠捐款成立的 不吊銷罰捐款？」「這個政風真的要出動耶」。

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(中時新聞網)