高雄市議會今（9）日攜手「口罩國家隊」南六企業捐贈3000個防疫面罩及1萬4000片防疫口罩，提供第一線服務市民的基層人員使用。（高市議會提供）

高雄市議會今（9）日攜手「口罩國家隊」南六企業捐贈3000個防疫面罩及1萬4000片防疫口罩，提供第一線服務市民的基層人員使用。捐贈儀式由高市議長曾麗燕及副議長陸淑美主持，副市長林欽榮、衛生局副局長蘇娟娟及環保局局長張瑞琿代表接受。

市府環保局及衛生局第一線基層人員不分晝夜執行防疫工作，還得面臨各種高傳染風險環境，議會以行動支持防疫人員，攜手民間企業，捐贈防疫物資、強化防護力。

高市議長曾麗燕表示，在疫情威脅下，站在第一線的基層人員更應該受到政府最好的防疫保障，才能讓基層人員無後顧之憂的服務市民。儘管疫情拉開人與人之間的距離，但彼此的關懷與愛沒有距離，議會一定會力挺基層防疫人員；她呼籲市府做好全方位防疫工作，全民齊心抗疫，期盼新冠肺炎疫情早日終結。

副議長陸淑美則感謝南六企業董事長黃清山及總經理黃和村大力贊助防疫口罩，為疫情下的高雄帶來更多的溫暖；她強調，南六企業捐贈1萬4000片防疫口罩，其中4000片為清村白天使平面醫用口罩，乃是加強對抗病毒的升級版醫用口罩，可大幅提升第一線人員的防疫防護力。

林欽榮代表市長陳其邁回贈感謝狀，感謝議會及南六企業對基層人員的關懷，他說，全市快篩站已設置完成，防疫面罩及口罩將立即送至第一線供防疫人員使用。

(中時 )