6月畢業季，全台各大專校院陸續舉辦畢業典禮。受疫情影響，今年台灣學子的畢業季改採線上進行。雖是畢典少了點「臨場感」，但踏出了校門後還是得面對求職的「現實」面。想要成功找到工作，第一印象很重要，尤其對無社會經驗值的新鮮人而言，合適的穿著打扮有益於突顯個人的特色及優點。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，大方傳授菜鳥3不2要面試穿搭術，讓你在關鍵「21秒」與企業「搭上線」

所謂「人要衣裝、佛要金裝」，穿著打扮不僅代表個人的形象，也能展露出其素養。對徵才的企業而言，莫不希望找到有才能、有熱忱的人才，網友透露無論是菜鳥、還是老鳥，展現「年輕活力」及「專業性」的二要訣是穿搭的首重原則。

網友表示，面試穿搭要慎重，以適合自身特色尤佳，但也不要過於「放鬆」。網友指出3大禁忌：一，休閒帽T、穿起來舒服又保暖的帽TX、各式各樣的帽子、二，涼鞋、圓頭鞋、及三，素顏上場。

像學生時期的最愛帽T、或涼鞋，會讓人顯得太慵懶、沒精神，也不慎重；帶帽子會遮住視線，讓面試官看不清楚你的臉；而圓頭鞋則會拉短身材比例，因此建議面試以較尖頭的鞋子尤佳，也較顯得幹練。

此外，網友以現今最夯的行銷業／公關業為例，對強調活力、創意的公關行銷人來說，smart casual風格是不二首選，建議可用「撞色」來搭配。對航空業而言，不同航空公司有自己的「標準配備」，大多數是短袖素色襯衫＋西裝窄裙，但也有smart business正裝。另外，建議科技業還是以襯衫＋西裝褲/卡其褲＋包鞋的打扮為宜。

除上穿搭合宜，還要有乾淨整齊的髮型及自然清新的妝容，才能在「黃金21秒」，讓面試官第一眼就有好感度。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，面試關卡百百款，要過五關斬六將，前提第一關要先通過，否則哪來下一關。無論是實體還是遠距面試，除了行前做功課準備，穿搭打扮也很重要。這些眉眉角角都可在「面試經驗暨工作甘苦談」中，吸取前人分享寶貴的經驗值，避踩雷區少犯失誤，讓新鮮人初次求職就能贏得好感度，順利成為企業的一份子。

(中時新聞網)