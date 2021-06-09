羅志祥去年4月與大陸網紅周揚青驚傳9年情斷，更被周揚青踢爆他混亂私生活與渣男行徑，導致事業跌落谷底，只是在兩人分手的這段期間，多次傳出復合，然而繼羅志祥本月在IG透露自己單身後，周揚青也被陸媒直擊在大雨夜裡，和一位神祕男互動親密，還坐上男子駕駛約800萬人民幣(約3469萬台幣)的豪車副駕駛座，疑似新戀情曝光。

周揚青與羅志祥分手1年多，新戀情疑曝光。她被陸媒直擊與閨密，還有一位神秘男子開心看電影，周揚青期間與神祕男互動更是親密，不僅同撐一把傘漫步在街道，男子更親暱地摟著周揚青的肩膀，無人撐傘的閨蜜則是獨自在一旁淋著雨。

周揚青被陸媒直擊與神祕男親暱共撐一傘，並坐上3400萬豪車副駕駛座。(取自微博)

隨後神秘男更是撐著雨傘，將周揚青送上價值3000多萬台幣的白色豪車副駕駛座上，閨蜜則是自己乖乖坐上後座。接著就看到周揚青與神祕男先後點起了菸，吞雲吐霧邊抽邊聊，兩人好不快活，周揚青還一度被神秘男逗笑，整個人笑倒在對方肩上，並拿出手機自拍留念。陸媒報導更透露神秘男身分，其實是一名多金富二代，然而對於是否有新戀情，周揚青至今仍未回應。

周揚青與羅志祥1年多，兩人屢傳復合，不過羅志祥近日被網友問到感情狀況，則大笑回應：「對啊，哈哈哈哈哈，沒看新聞齁？」證實自己單身中。周揚青更是在今年4月親自否認復合傳聞，表示她「無需男人」。

(中時新聞網)