被動元件設備廠雷科（6207）5月營收突出，在需求強勁，且捲帶價格調漲之下，不畏五一長假致工作天數減少，單月營收攀升至1.75億元，創2018年9月以來新高，月增40.6％、年增65.2％，儘管疫情變數詭譎，雷科維持先前對景氣的看法，6月營收可望續揚。

雷科表示，5月設備產品及材料產品均因客戶需求拉升，激勵出貨量提升，儘管疫情仍有變數，雷科在手訂單仍多，預期6月營收將不受盤點因素干擾，維持成長趨勢，且第二季、第三季景氣透明度仍強。

據雷科統計，5月營收達1.75億元，年增率達65.2％，無懼於五一長假，月增率更達40.6％，累計雷科今年前五月營收6.46億元，年增26.6％。

雷科為全球第一大雷射修阻機供應商，全球市占率高達65％，同時也是被動元件捲帶大廠，去年因應材料成本上漲，已經啟動調價，平均調幅約6％，然因國際紙漿價格節節高漲，電阻、電容、電感均需要後段捲帶包材，供需吃緊，第二季將再啟動第二波調漲，捲帶也規劃擴產10％。

此外，雷科耕耘已久的矽晶圓研磨設備、軟板雷射鑽孔設備可望在下半年貢獻訂單、營收，能見度不變，法人預期，雷科2021年營收可望大幅成長七成。

(工商 )