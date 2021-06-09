軟體服務廠商精誠資訊（6214）公告5月營收19.98億元，較去年同期增20.45％，較上月衰退9.7％。累計今年前5個月營收115.6億元，較去年同期增23.56％。精誠財務長鍾志（君羊）表示，在數位轉型大趨勢不變之下，下半年以雲端、資安為兩大主要營運動能，預期營運將逐季走高。惟疫情尚未看到緩解跡象，三級警戒持續到6月底，影響精誠部分專案驗收遞延，不過對整體營收、獲利成長影響有限。

精誠表示，5月營收營收較去年同期成長，主要貢獻為銀行、證券業以及政府單位不斷增長的雲端、資安等數位轉型需求，以及加值代理經銷業務成長，與Oracle、IBM等原廠合作持續加深。另外，加上中國疫情控制得宜，經濟回穩，營收也較去年同期成長。

本土疫情升溫，精誠也表示，因應中央流行疫情指揮中心提高防疫等級，集團全台各個據點已於5月中旬起，啟動分組分流異地與居家上班機制並謝絕外部訪客，同時全面改為線上會議，業務運作不受影響。而5月中起本土疫情逐步升溫，精誠表示，雖有部分專案因此驗收遞延，但對整體營收獲利成長影響有限。

(工商 )