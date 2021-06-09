日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心公布最新的公費接種名單，75歲以上長者可於15日起開始施打該批疫苗，而高雄市則會依照年齡層高低，陸續通知符合資格的年長者，到指定地點施打疫苗，首波施打對象是1934年12月31日前出生的民眾。

高市府衛生局長黃志中表示，因為75歲以上長者的人數眾多，所以會採取從最高年齡層開始施打至次高年齡層的方式，所以目前規畫第一批的施打對象是1934年12月31日前出生的民眾，相關單位會逐一通知符合施打資格的民眾，在指定時間到指定地點分流施打疫苗，若是在偏遠地區的民眾，也會有交通專車接送，給接受施打疫苗的民眾，提供最佳的服務。

高雄市長陳其邁進一步說明，醫護、警消、長照機構是具有特定傳染風險的人員，陸續完成疫苗接種後，目前已經開始進入社區民眾施打的部分，但因為75歲以上的年長者眾多，此波疫苗大約只有50％的年長者可以完成施打，因此還是得依據風險及年齡排序。

陳其邁指出，目前規畫首波優先施打的對象為1934年12月31日前出生的民眾，次波則是1941年12月31日前出生的民眾，市府會按照批次逐步列冊，並逐一通知民眾施打的時間、地點。

(中時 )