環保志工也發現，有些資源回收個體戶，貪圖一時方便，將回收廢棄物丟在樹下或馬路旁。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台灣疫情嚴峻，衛福部要求民眾防疫宅在家，台中市一中商圈附近，近來卻發生2起，被缺乏公德心的民眾將垃圾丟棄馬路旁，裡面還有口罩民眾擔心染疫；亂丟垃圾者環保局將依《廢棄物清理法》告發，最高罰6000元罰鍰。

台中市錦平里環保志工隊長游金隆指出，有民眾向里辦公室檢舉有人疑趁半夜將家中垃圾拿出來亂丟，於是請環保志工前往察看，共近10大包、疑似家中垃圾，丟好丟滿堆積在某餐廳旁1處工地外，內容包括，有外帶餐盒、飲料杯、罐頭、塑膠袋、衛生紙…等。

游金隆說，全國疫情警戒第3級延長至28日，在防範疫情的考量下，餐廳禁止民眾在店內用餐，民眾選擇外帶餐盒比例增加，大部分都是一些免洗餐具及飲料杯的垃圾，疫情期間很多餐廳沒營業、工地沒動工，不肖份子趁機亂丟垃圾、製造環境髒亂，很沒道德。

環保志工也發現，有些資源回收個體戶，也將外帶紙盒、飲料杯等回收，但疑似可能數量過於龐大甚至將回收物品，貪圖一時方便，將回收廢棄物丟在樹下或馬路旁，汙染環境也妨礙出入，環保志工只能聯繫清潔隊來善後。

民眾將馬路當垃圾定點清運處的行為，天氣炎熱下，隨地丟包的垃圾除孳生蚊蟲，近日台灣疫情變嚴重，使用過的口罩也增加病毒傳播風險，當地的環保志工冒著染疫風險清理環境，呼籲民眾別再亂丟垃圾了。

(中時 )