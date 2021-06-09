有些人太好強了，就連談戀愛也不願意示弱，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」點名，獅子座、水瓶座、天蠍座、白羊座、摩羯座談戀愛時最愛逞強，自己耍狠說出分手，表面上看起來很冷漠，其實內心傷痕累累，回家後就哭到崩潰。

▍1.獅子座

獅子座擁有旺盛的自信，他們總覺得無論自己有多無理取鬧，情人也會原諒，就算吵架時把分手掛在嘴邊，也一定會被挽回，他們一再挑戰情人的極限，有一天對方也會累，乾脆爽快答應分手，如果又比獅子座還快找到新戀情，就會讓他們陷入崩潰，表面上看起來無所謂，其實都躲在家裡哭。

▍2.水瓶座

水瓶座吵架的時候很情緒化，甚至常常會不經思考講出氣話，而這些脫口而出的話都非常傷人，讓情人想要一走了之，但水瓶座的情緒來得快去得也快，往往在吵架後都非常後悔，但是逝去的愛情怎樣都無法挽回了，讓他悔恨不已。

▍3.天蠍座

天蠍座在吵架的時候會故意講出傷人的話，目的是想讓對方體會自己有多痛苦，如果對方能夠感同身受，才能讓他感到安心，但是這種做法其實是一種惡性循環，不但會傷害感情，也讓自己痛苦不已，不過他們不會讓人看到自己脆弱的一面，表面上還是裝做若無其事。

▍4.白羊座

白羊座的性格很衝動，有時吵架時氣在頭上，「分手」就直接脫口而出，他們其實也很後悔講出口，但是又拉不下臉來承認自己的錯誤，只好自己承受所有後果，回家就立刻悔不當初，哭成淚人兒。

▍5.摩羯座

當摩羯座說出狠毒的話，其實是想要做了斷，當他們決心要分手時，就算心裡還有愛，也會故做冷漠的耍狠，不給對方和自己任何後路，表面上他們看起來非常絕情，其實內心已經深深的受傷，而且要很久才會痊癒。

(中時新聞網)