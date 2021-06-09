大陸女星迪麗熱巴近年在戲劇和綜藝都繳出優秀成績，擁有盛世美顏和魔鬼身材的她，每每出席公開活動都會引起話題；日前熱巴出席騰訊舉辦的「拾光盛典」，完美駕馭2套不同風格的禮服驚豔眾人，但她一度在走秀時差點被裙襬絆倒，驚險瞬間全被拍到，嚇到皺眉表情也被瘋傳，網友紛紛讚嘆「連受驚嚇都這麼美」。

7日熱巴美美地出席騰訊舉辦的「拾光盛典」，典禮上她穿了兩套禮服，一套透視羽毛洋裝，長髮披肩充滿女人味之外，好身材也若隱若現相當迷人；另一套則是寶藍色天鵝絨禮服，高衩設計隨手撩裙擺，就展秀出一雙白皙美腿。

迪麗熱巴差點跌倒的瞬間被瘋傳。(圖/ 摘自微博)

在熱巴換上寶藍色禮服在舞台上走秀時，發生意外小插曲，因為禮服的裙擺過長設計，在她走動時要一邊拉著拖地的裙擺，在一次跨步時右腳疑似踩到裙襬，瞬間失去平衡差點往前跌倒，幸好她反應夠快，才沒有摔倒出糗。

不過，典禮全程直播錄影，恰巧捕捉到熱巴差點跌倒的畫面，在剎那間她秒皺起眉頭，俏皮地微微一笑，還害羞地閉了眼睛像是犯了錯的神情，但立刻露出甜美笑容繼續向前走台步；熱巴短短幾秒可愛的模樣電暈大票粉絲，影片也被瘋傳，「天啊，差點跌倒都能那麼可愛」、「這一定是仙女」、「又心動了」、「快30歲了還那麼俏皮，太萌了」。

(中時新聞網)