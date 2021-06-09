壹電視爆發群聚感染，目前累計10多名員工快篩陽；據了解，新北市府自上月升級三級警戒後，包括新北市長侯友宜視察行程、每日下午的防疫應變記者會，均由壹電視負責協助代表拍攝，提供給各家媒體轉載；對此新北市新聞局長蔣志薇表示，壹電視攝影與市府同仁鮮少接觸，目前評估影響不大，即日起改由TVBS值月共訊。

台北市內湖區壹電視大樓7日發現一名攝影師猝死廁所，8日死者PCR檢測結果出爐，證實確診新冠肺炎，台北市府今日緊急在壹電視公司設置快篩站，協助全體員工快篩，目前累計10多名員工快篩陽。

不過全台升級三級警戒後，為了避免記者群聚，市長行程不公開、下午的防疫應變會議也改為線上直播，但仍會由一家電視台攝影記者負責供訊，而衛星公會安排壹電視專門負責新北市府的行程，並分享影像給各家媒體轉載即時直播畫面及新聞處理，如今壹電視爆發群體感染，新北市府人心惶惶。

蔣志薇表示，上月28日起市長視察行程改由市府新聞局自行拍攝，壹電視攝影僅負責下午的防疫會議，都是固定的攝影到場，偶有2、3位同仁輪班。

蔣志薇說明，前來拍攝的壹電視攝影過程與市府官員不太會有互動，距離市長很遠，且與電視台染疫的同仁分屬不同棟，並未被列入要求快篩對象，因此推判對新北市府影響不大，此外即日起改由TVBS值月共訊。

(中時 )