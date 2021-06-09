三級警戒持續升溫，行政院推出所推出簡訊實聯制，國家通訊傳播委員會（NCC）稍早證實，推出3周以來已發送3億則簡訊。雖然行政院表示免費，不過NCC已編列8億元預算，要補助電信業者，倘若預算沒過，NCC表示會再跟業者協商。

本土疫情持續升溫，行政院迅速在5月19日就推出簡訊實聯制，民眾只需拍下店家QR code，按下連結就可發送簡訊，連非智慧型手機都能用，當時政院宣稱，簡訊費用全由電信業者吸收，但卻被發現NCC編列8億元預算，花的又是納稅人的錢。

NCC發言人翁柏宗重申，這筆預算是補貼電信業者的最低營運成本，會採每月或每季結算後撥付給電信業者，但預算還要經立院審議，會尊重立院審查預算職權，但也透露若預算遭刪的話，也相信業者都會善盡社會責任，到時候會再協商處理。

由於簡訊實聯制相較坊間行動APP容易操作，加上店家防疫意識提高，也會主動要求顧客掃描發送簡訊，使用量有持續增加趨勢，NCC也首度證實，推出3周以來已發送3億則簡訊，且使用量有持續增加趨勢，推估將超越疫情前全年發送的簡訊量。

(中時 )