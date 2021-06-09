國內本土疫情延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中公布新增275例確診個案，其中274例為本土個案，另外有1例為境外移入個案，在確診個案中新增25例死亡。資深媒體人李艷秋表示，這是你認識的台灣嗎？我們看到社會因為疫苗不夠分配而產生焦慮和被剝奪感，她甚至直言，當你的聲音不足以翻桌、你的力量不足以搖撼政權，「她」是不會理你的。

李艷秋9日在臉書表示，台灣在15天內，新冠肺炎的死亡人數達300人，其中有近12%的人到院前就已經死亡，國內的死亡率遠高過全世界的平均值，疫苗施打率卻是全世界排名倒數第二，奇怪！怎麼最近沒看到1450出來帶風向：台灣南波萬，我台灣我驕傲呢？

李艷秋指出，很難想像台灣有這麼多人死後才確診，他們不能在親人環繞中離世，也沒有朋友可以送他們最後一程，連體面的衣服都沒穿，就匆匆化成輕煙，他們是命該如此？還是政府因為沒有盡責讓他們含冤而死？再看看政府煞有介事地列出疫苗施打順序，於是全民成了檢舉達人、正義魔人，只要有發現不是第一線醫護，就立刻告發有人特權施打，因為有人走後門，就可能減少了疫苗數量，影響自己的權利；每個人都緊盯著別人，到處打探消息，要不鑽門路，看有沒有管道先打，要不獵巫看有沒有人耍特權，這是那個最美的風景是人的台灣嗎？

李艷秋表示，自以為正義的媒體或個人，你們有沒有搞清楚目標？真正的問題是：沒有疫苗、沒有疫苗、沒有疫苗，如果台灣在6月底以前有2000萬劑國際認證的疫苗在庫，以台灣人的素質，絕對按部就班的配合。是誰讓台灣人偷偷摸摸，冒著被公幹的風險，只為一針疫苗？大家該緊盯的，該公幹的是這個政府當權的高官們，是不是早就打好打滿？他們打的是什麼疫苗？他們會打國產疫苗嗎？

李艷秋憂心表示，未來這兩周，我們會看到更多同胞孤獨死去，我們會看到社會因為疫苗不夠分配而產生焦慮和被剝奪感，我們會看到這個政府因為無能而說出更多謊言，我們會看到國家豢養的網軍製造更多對立好模糊焦點，在這個時刻，唯有大家齊一行動，將唯一的監督目標對準政府，用力回擊網軍的分化，你的聲音不足以翻桌，你的力量不足以搖撼政權，「她」是不會理你的。讓我們把那個美麗的、溫暖的、善良的台灣找回來！加油！

網友回應說：「橫柴入灶、一意孤行...百姓倒楣！」、「坦白說，我已經不太看下午兩點的中央記者會，指揮官已經失去信用。」

(中時新聞網)