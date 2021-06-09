湖口鄉一處移工宿舍傳出有移工快篩陽性。（莊旻靜攝）

湖口鄉一處移工宿舍9日下午驚傳有移工快篩陽性，該宿舍為大智國際人力仲介有限公司，為了隔離曾與確診者有接觸的移工，上月底自苗栗將39人遷往位於湖口鄉的居家檢疫宿舍，新竹縣政府勞工處前往了解，確認該宿舍為合格檢疫場所，至於是否有通報問題，「有違法就開罰」。

大智國際人力仲介有限公司在湖口鄉擁有一棟宿舍，提供給自國外入境台灣、須居家檢疫14天的移工使用，均採取一人一室方式居家檢疫，5月下旬，因苗栗竹南發生移工群聚感染案，該公司恐有移工與確診者接觸的嫌疑，因此5月31日將39人帶往湖口的檢疫宿舍管理。

另外也因接觸者多，業者也在新竹市尋求一般旅館，將移工隔離，業者也說，在入住前均有知會旅館，多日來也向新竹縣市、苗栗縣政府求助，也很盡力在處理此案，期望外界不要誤會。

位於湖口的檢疫宿舍自7日起陸續快篩，出現個位數的快篩陽性，也因有救護車進出，導致居民人心惶惶，湖口鄉公所、在地村長也在警方協助下，於路口拉起封鎖線，管制進出。林志華也表示，該區域也天天消毒，「盡量做到讓民眾安心」。

新竹縣政府衛生局指出，目前掌握狀況為來自苗栗的移工在該宿舍群檢疫，有醫療需求會協助送醫、採檢。衛生局長殷東成表示，目前也採取竹竹苗聯防方式，會全力支援。

(中時 )