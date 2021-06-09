基隆市成功、仁愛市場因攤商染疫，市長林右昌9日要求2市場休市，並建議熱區縣市生鮮市場攤商「重點式廣篩」、全國生鮮攤商以「雙罩一套」防護、禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品等，避免市場成為防疫缺口。

林右昌表示，現在社區內有許多無症狀或輕症者，市場是一個最好的傳播場所，要阻斷社區感染源的傳播，避免另一波疫情高峰產生，一定要在市場下功夫，讓病毒不會藉由市場的環境繼續傳播出去。

林右昌指出，市府這次主動擴大PCR篩檢，發現成功市場5個確診攤商，其中4個無症狀，若沒有篩檢，他們每天還是在菜市場營業、跟顧客互動，病毒可能因此傳播出去，並引述高雄市長陳其邁的話說，若不積極疫調匡列，1個確診者20天後可能傳染給625人，傳統市場就會是破口。

林右昌說，現在要嚴肅、勇敢面對市場問題，不要當鴕鳥，他呼籲，熱區縣市應針對生鮮市場攤商進行「重點式廣篩」、全國生鮮市場攤商採「雙罩一套」防護措施，攤商要戴面罩、口罩加上手套，最後則是禁止民眾採買時徒手碰觸生鮮肉品。

(中時 )