部東醫院5月底成為新冠專責醫院後，門診、領藥業務全數停擺。（蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院成為新冠專責醫院後，所有業務全停擺，近日不少慢性處方箋的病患上門撲空表示：「管制藥在其他院所無法領取，但不吃藥我無法正常生活」，院方統計受影響慢箋患者2000名，其中有500人領不到藥，且多為身心科患者。而院方欲採戶外預約給藥得來速，發文遭台東縣衛生局已讀不回，事後則請醫院確保收治量能並提出完善感控計畫再做評估。

部東醫院長年收治身心科患者，2位專科醫師扛下全縣7成重症病患，每月診次近千人，然而近期領不到藥的500名患者以身心科為大宗。身心科主任顏銘漢坦言，患者若未服藥導致病情復發，不僅家屬照顧困難，更恐患者傷人或自傷，日前曾有情緒激躁患者乘坐輪椅衝下山坡。院方進一步表示，利他能、氟硝西泮等管制藥品或長效針劑，在其他醫院藥局都受到管制。

豔陽高照，1位老翁獨自駕著電動車來到醫院取藥，院方請他改至就近的藥局領取，經過數十分鐘不斷溝通，他仍執著詢問「何時再來才能領取？」。另名阿姨則氣憤落淚表示，已跑了多家藥局，都沒有處方上的藥，你們就是欺負我們艱苦人！痛批還沒染疫、命已去了半條。

部東無奈表示，近期每日接獲數百通投訴電話，據統計2個月內開立2283第1次慢箋，影響全縣約2000名病患及家庭；而不少院內員工也大嘆「竭盡全力照顧病患，還得去他院領慢箋嗎？」對此，已積極規畫戶外受理慢箋預約，由藥師給藥，並在2日發文至台東縣衛生局報准，卻遭已讀不回。

對此，台東縣衛生局回應，日前開會時未獲得院方告知欲保留其他業務，另考量新冠肺炎疫情詭譎難判，東部醫療量能不足，避免交叉感染耗損醫護量能，故請院方業務全數暫停並清空，避免民眾擠往醫院取藥，衛生局不僅協助住院患者轉院，同時也呼籲非急症且單純領取慢性病藥物的民眾可轉往住家鄰近診所及藥局領取，若院方確保收治量能、並提出完善的領藥感染控制計畫，將報請中央流行疫情指揮中心。

(中時 )