民眾黨立委賴香伶照 (吳家豪攝)

新冠肺炎疫情爆發，上月驚傳有電視台記者染疫，本月又有2人身故後發現確診，今日至媒體公司快篩，發現11人呈陽性反應。民眾黨立委賴香伶今日召開線上記者會表示，NCC及衛福部應考量媒體工作者，必須接觸不特定人群，第一線採訪人員除實施定期快篩，也盡快納入疫苗施打順序，避免成防疫破口。

今日除賴香伶外，壹電視工會副理事長鄭一平、全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷也出席這場記者會。

繼5月有電視台記者染疫後，6日某資深媒體工作者在家中身故，事後檢驗確診，年代電視台一名攝影師7日在公司身故、也是確診。台北市政府今日前往設置快篩站，發現有多人快篩陽性、均送隔離觀察。

賴香伶指出，目前各家媒體企業並未強力要求旗下員工快篩、施打疫苗，近日不斷發生第一線媒體人員確診，衛福部、勞動部、NCC應該儘速考量，將第一線媒體工作者列入施打疫苗的優先對象。

賴香伶批評，從苗栗電子廠移工群聚感染、媒體工作者群體快篩陽性等情況一看，指揮中心對企業快篩根本是慢半拍。此外，依規定快篩站必須由醫事人員負責，而許多企業恐怕沒有相關資源能夠整合。

鄭一平表示，昨天發生憾事後，台北市政府就立刻到企業大樓樓下設快篩站，截至下午4點，快篩了170多人，其中有10人呈現陽性反應，已立刻送往隔離，當中包括新聞主播、行政人員、動畫師、駕駛，全部都中。

鄭一平指出，事發至今，訊息不透明，自家員工還是從其他家媒體獲得訊息，現在公司內部員工也慌成一團，萬一造成媒體停擺，NCC該如何處理？

鄭一平說，若不幸警戒升至4級，即便全面停班，第一線媒體人員還是要跑新聞，前線記者是否要納入疫苗施打順序，NCC及疫情指揮中心應趕快來考量。

嚴文廷表示，今年有多家媒體工會聯合呼籲NCC讓第一線媒體工作者納入疫苗施打對象，5月15日時，指揮中心說可以自費去打疫苗，但現在已沒有自費管道，而即便有媒體染疫，其他記者還是要跑新聞。美國加州、印度等地的媒體工作者，都被列入疫苗優先施打對象，NCC應盡速考量。

賴香伶表示，很多地區都是染疫高風險區，媒體記者若被要求前往採訪，基於職責所在，很難說「我不去」。但是否有提供防護裝備、衛生安全訓練？企業有責任評估第一線媒體採訪工作者的工作風險，給予相應的防護及教育。

(中時 )