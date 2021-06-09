美國投行摩根大通當地時間8日表示，自下月底開始將把中國華為的美元債券從其一些最具影響力的投資指數中移出，最近美國對中國科技公司的制裁進一步升級。

美國總統拜登3日簽署行政令，禁止美國實體投資數十家據稱與國防或監視技術行業有關聯的中國企業，拜登政府表示，此舉擴大了川普時期推出的一項有法律缺陷的行政令涵蓋的範圍。

摩根大通8日在向指數用戶發佈的通報指出，華為美元計價的債券將被排除在摩根大通CEMBI及JACI等系列固定收益指數之外，因修正令中特別指名Proven Glory Capital Ltd.及Proven Honour Capital Ltd.等機構發行的有價證券。

其補充稱，除名行動將在7月30日生效。華為債券在廣受追蹤的CEMBI多元分散（CEMBI Broad Diversified）指數中權重為9個基點，在側重亞洲的JACI指數的占比則為36個基點，在環保、社會及治理（ESG）版本的JACI指數的占比則為38個基點。

摩根大通估算，CEMBI及JACI系列指數分別有超過1,400億美元及800億美元的資產以上述指數為追蹤目標。

華為是中國電信設備領導廠商，美國出於國家安全疑慮，2019年5月將華為列入貿易黑名單。華為多次否認這是一個風險。

這項禁令使華為的手機業務面臨巨大壓力。華為曾經是全球最大的智慧手機製造商，現在排名第六，第一季的市占率為4％。

摩根大通表示，華為和中芯國際的新債券和現有債券將繼續排除在指數之外。

(工商 )