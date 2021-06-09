台劇女神吳婉君外型甜美，雖然身材嬌小但比例相當好，常使用社群平台和粉絲互動的她，這陣子也不時分享防疫生活，並呼籲大家響應防疫政策，日前更曬出起床照，深V睡衣卻意外成為亮點。

吳婉君日前在臉書曬出一張剛起床的照片，表示午覺睡太久，一不小心睡到下午5點40分，聽到網友驚呼睡太久，她再自爆「重點是我起床3小時不到就去睡午覺了，10-13點醒著而已」，完全落實「廢在家救台灣」。

吳婉君曬睡醒素顏肌膚狀態太好，深Ｖ睡衣也成為亮點。（圖／翻攝自臉書）

而片中，吳婉君把瀏海往後夾，大方露出素顏，雖然沒化妝，但看得出肌膚Q彈水嫩，吸引許多粉絲羨慕直呼「皮膚超好」、「剛睡醒也太美」，吳婉君則謙虛回應開美肌就好，並笑稱拍照的時候自己其實已經起床三個小時還洗好澡了，但就是一臉懵。

照片Po出後，不只白嫩美肌掀起討論，不少網友還注意到吳婉君穿的性感深V睡衣，胸前敞開一大片，相當吸睛，引發粉絲意外歪樓，大讚女神私下也很辣。

全台三級警戒延長，吳婉君不時會發文倡導防疫待在家、口罩戴好戴滿的政策，日前就曬出在自家頂樓運動、曬太陽的畫面，一身運動套裝完全藏不住有料好身材。

(中時新聞網)