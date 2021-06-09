台北市議員羅智強日前引述越南購買1.5億劑疫苗的新聞，批評蔡政府疫苗政策有問題，但卻遭民進黨發言人謝佩芬反嗆「完全搞錯」。對此，羅智強感到十分火大，並忍不住直言，民進黨要不要去檢舉越南政府假消息？若越南政府放假消息，要不要把越南總理抓起來關3天？並質疑民進黨是不是只敢修理他，不敢質疑越南政府？

羅智強今(9日)在臉書上表示，「去你的民進黨垃圾政府，你去檢舉越南政府假消息啊！我引據新聞、越南官方網站，說越南政府發狠採購1億2500萬劑疫苗，去你的垃圾政府說羅智強發假消息」。

羅智強還貼出越南政府官方網站網址，並指出，「越南政府說，預計今年購得1.5億劑疫苗，不好意思我還少講了」，他痛批，民進黨政府的意思是不是越南政府和民進黨政府一樣垃圾，都在放假消息嗎？「如果越南政府放的是假消息，去你的民進黨偉大的垃圾政府，你去把越南總書記抓起來關三天啊！」

羅智強更質疑，民進黨政府是不是只敢修理羅智強是假消息，不敢抗議越南政府放假消息嗎？

網友們也留言回應，「採購疫苗需要的不是決心，而是正常的腦袋」、「看到越南政府買疫苗，不跟進反而惱羞亂咬人」、「號稱已開發國家台灣，有5400億外匯存底，竟然買不到疫苗，陳時中多還有臉待在位置上！丟台灣人的臉」。

(中時新聞網)