【旅遊經 編輯部報導】

夏季被視為最清涼消暑的食材，莫過於「綠竹筍」，每年6-9月正是綠竹筍的產季，而民眾期待已久的臺北市綠竹筍產季正式登場！臺北市的綠竹筍鮮、嫩、脆、甜有口皆碑!為了讓市民朋友在疫情期間，也能吃到產地直銷的鮮美好滋味，採線上電話預約方式取貨，保證早上新鮮現採。而正值產季期間，台北市產業局亦請臺北市農會的家政媽媽提供美味創意料理食譜，供民眾參考！

綠竹筍料理 (圖片/臺北市政府產業發展局提供)

為協助讓消費者買回家，能吃到綠竹筍多樣花，台北市產業局亦請臺北市農會的家政媽媽提供美味創意料理食譜於網站供民眾參考，方便民眾在家也能做出多道清爽香甜的綠竹筍料理!

臺北綠竹筍(圖片/臺北市政府產業發展局提供)

綠竹筍挑選7字訣：白、彎、短、肥像牛角 (圖片/臺北市政府產業發展局提供)

北市產業局表示，北市木柵、景美、士林、北投、內湖及南港等地區為綠竹筍產區，由於臺北市享有絕佳的地理優勢，氣候高溫多濕且土壤方面屬砂質壤土，透氣性佳，種植出來的綠竹筍鮮甜多汁、爽脆美味，有水梨般的口味，而外型為牛角狀，筍殼光滑帶金黃色，因此又有「牛角筍」、「黃金筍」的美稱，一直以來被行家視為臺北市的綠寶石，所以每到綠竹筍季，臺北市綠竹筍總是一筍難求。

臺北市農會表示，綠竹筍當天吃最好，如果買太多可立即帶殼煮熟，等放涼之後再放入冰箱冷藏，想嚐鮮的市民朋友可電話洽詢專業筍農(周鏵鎯 0987-163-756、周良銓 0933-805-515、陳青峰 0963-089-616、黃勢棠 0919-410-939、鄭隆文 0932-061-860)，即可購買最安全、美味的臺北市綠竹筍。

※．影片之一──綠筍香飯與白玉鮮餃食譜：

其他如何買到新鮮優質的臺北市綠竹筍可至「臺北市休閒農業資訊入口網」查看。其他相關訊息可至「臺北市產業局－台北饗樂趣」FB粉絲專頁查詢！

(中時新聞網)